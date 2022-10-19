Stanford University Names 144 Pakistanis Among World’s Top Scientists

144 Pakistani professors have featured in the list of the World’s Top 2% Scientists compiled by Stanford University.
According to details, Standford’s list for 2022 contains nearly 200,000 most-cited professors in various disciplines.
Here are the names of Pakistani scientists who have been included in the list of the World’s Top 2% Scientists.
|Name
|University
|Ashraf, Muhammad Yasin
|University of Lahore
|Hayat, T.
|Quaid-i-Azam University
|Ellahi, R.
|International Islamic University, Islamabad
|Noor, Muhammad Aslam
|COMSATS University Islamabad
|Akbar, Noreen Sher
|National University of Sciences and Technology Pakistan
|Nadeem, Sohail
|Quaid-i-Azam University
|Wahid, Abdul
|University of Agriculture, Faisalabad
|Khan, M. Ijaz
|Riphah International University
|Gilani, Anwarul Hassan
|The Aga Khan University
|Chohan, Zahid Hussain
|Institute of Southern Punjab
|Ahmad, Mushtaq
|Quaid-i-Azam University
|Briddon, R. W.
|National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering Pakistan
|Ashraf, Muhammad Arslan
|Government College University Faisalabad
|Khan, Masood
|Quaid-i-Azam University
|Sharif, M.
|University of the Punjab
|Jamil, Mubasher
|National University of Sciences and Technology Pakistan
|Mustafa, M.
|National University of Sciences and Technology Pakistan
|Tahir, M. B.
|Khwaja Fareed University of Engineering & Information Technology
|Kausar, Ayesha
|Quaid-i-Azam University
|Broelsch, Christoph E.
|Gambat Institute of Medical Sciences
|Iqbal, Munawar
|University of Education
|Akram, Muhammad
|University of the Punjab
|Saeed, Aamer
|Quaid-i-Azam University
|Haider, Adil Hussain
|The Aga Khan University
|Shahid, M.
|University of Agriculture, Faisalabad
|Anwar, Farooq
|University of Sargodha
|Mohyud-Din, Syed Tauseef
|University of Multan
|Waqas, M.
|National University of Technology
|Shehzad, S. A.
|COMSATS University Islamabad, Sahiwal Campus
|Javaid, Nadeem
|COMSATS University Islamabad
|Choudhary, M. Iqbal
|University of Karachi
|Ali, H.
|University of Malakand
|Sajid, Muhammad Bilal
|International Islamic University, Islamabad
|Khan, M. Ajmal
|Bahauddin Zakariya University
|Mustard, J. Fraser
|The Aga Khan University
|Bhatti, Haq Nawaz
|University of Agriculture, Faisalabad
|Ali, Muhammad Irfan
|Islamabad Model College for Boys
|Shinwari, Zabta Khan
|Quaid-i-Azam University
|Khan, Abdul G.
|Quaid-i-Azam University
|Noor, Khalida Inayat
|COMSATS University Islamabad
|Abbas, Mujahid
|Government College University Lahore
|Akram, Muhammad
|Government College University Faisalabad
|Asghar, Saleem
|COMSATS University Islamabad
|Kazi, Tasneem Gul
|University of Sindh
|Khan, Sardar
|University of Peshawar
|Khan, Khalid Mohammed
|University of Karachi
|Murtaza, G.
|COMSATS Institute of Information Technology Lahore
|Ahmad, Munir
|PMAS-Arid Agriculture University Rawalpindi
|Ahmad, Khabir
|The Aga Khan University Hospital
|Haleem, Darakhshan Jabeen
|University of Karachi
|Khan, Haroon
|Abdul Wali Khan University Mardan
|Arshad, Muhammad
|University of Sargodha
|Iqbal, Muhammad
|Bacha Khan University
|Rabbani, Masood
|University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore
|Akhtar, Saeed
|Bahauddin Zakariya University
|Rizwan, Muhammad
|Government College University Faisalabad
|Zaman, Khalid
|The University of Haripur
|Usman, M.
|University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore
|Hussain, M.
|The University of Haripur
|Khan, Majid
|Institute of Space Technology, Islamabad
|Zaidi, Anita
|The Aga Khan University
|Mahmood, Khalid
|University of the Punjab
|Khan, Najeeb Alam
|University of Karachi
|Abbas, Zaigham
|Ziauddin Medical University
|Shafait, Faisal
|School of Electrical Engineering and Computer Science
|Qasim, Muhammad
|COMSATS University Islamabad
|Iqbal, Jamshed
|COMSATS University Islamabad, Abbottabad Campus
|Ahmad, Zahoor
|University of Engineering and Technology, Lahore
|Javaid, A.
|University of the Punjab
|Maqsood, Asghari
|Air University Islamabad
|Zeeshan, Ahmed
|International Islamic University, Islamabad
|Bano, Asghari
|University of Wah
|Khan, Tahir Mehmood
|University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore
|Akhtar, Muhammad
|The Islamia University of Bahawalpur
|Afridi, Hassan Imran
|University of Sindh
|Malik, Riffat Naseem
|Quaid-i-Azam University
|Hussain, Ajaz
|Bahauddin Zakariya University
|Shah, Afzal
|Quaid-i-Azam University
|Khan, Rifat Ullah
|The University of Agriculture, Peshawar
|Butt, Masood Sadiq
|University of Agriculture, Faisalabad
|Nizami, Abdul Sattar
|Government College University Lahore
|Rajoka, Muhammad Ibrahim
|Government College University Faisalabad
|Zakaullah, M.
|Government College University Lahore
|Khan, Asifullah
|Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences
|Rashid, Abdul
|International Islamic University, Islamabad
|Siddiqui, Bina S.
|University of Karachi
|Ahmad, Saeed
|The Islamia University of Bahawalpur
|Asgher, Muhammad
|University of Agriculture, Faisalabad
|Afzal, Muhammad
|Food and Agriculture Organization of the United Nations
|Laslett, Peter
|Dawn University
|Ahmad, Viqar Uddin
|University of Karachi
|Fahad, Shah
|The University of Haripur
|Haq, Rizwan Ul
|Bahria University
|Rehman, Abdul
|The Islamia University of Bahawalpur
|Iqbal, Muhammad Saleem
|Islamabad Model College for Boys
|Ramzan, Muhammad
|University of Sargodha
|Zeb, Alam
|University of Malakand
|Malik, Abdul
|Govt. Degree College Mardan
|Ahmad, N.
|University of the Punjab
|Shafi, Mansoor
|University of Engineering and Technology, Lahore
|Khalid, Fazal Ahmad
|University of Engineering and Technology, Lahore
|Yousaf, Z.
|University of the Punjab
|Shaikh, Babar Tasneem
|John Snow, Inc. and JSI Research & Training Institute, Inc.
|Haque, Khalid N.
|Children’s Hospital Lahore
|Ishaque, Kashif
|Capital University of Science & Technology
|Abbas, Z.
|The Islamia University of Bahawalpur
|Rehman, Habib Ur
|Bacha Khan Medical College / Mardan Medical ComplexMardan
|Hameed, Abdul
|University of Sahiwal
|Ullah, Sana
|University of Swat
|Ghayur, Muhammad Nabeel
|The Aga Khan University
|Ali, Nasir
|International Islamic University, Islamabad
|Qureshi, Imran Ahmad
|Rawalpindi Medical University
|Khan, Rahmat Ali
|Quaid-i-Azam University
|Mahmood, Tahir
|International Islamic University, Islamabad
|Saeed, Khalid
|Bacha Khan University
|Atta-ur-Rahman
|University of Karachi
|Das, Jai K.
|The Aga Khan University
|Irshad, Mohammad
|Lady Reading Hospital
|Waheed, Yasir
|Foundation University Medical College
|Shah, Nasra M.
|Lahore School of Economics
|Jafri, Wasim
|The Aga Khan University Hospital
|Naqvi, Q. A.
|Quaid-i-Azam University
|Ali, Muhammad Shaiq
|University of Karachi
|Ahmad, Mukhtar
|Bahauddin Zakariya University
|Akram, Dure Samin
|Health Education and Literacy Programme (HELP)
|Hussain, Ghulam
|Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology
|Memon, Imran
|Bahria University
|Awais, Muhammad
|COMSATS University Islamabad, Attock Campus
|Miles, M.
|Mental Health Centre
|Iqbal, Mohammad Perwaiz
|The Aga Khan University
|Rahman, Atta ur
|University of Karachi
|Shabir, Muhammad
|Quaid-i-Azam University
|Choudhary, M. Iqbal
|University of Karachi
|Akhter, J. I.
|Preston University
|Qadir, Muhammad Imran
|Bahauddin Zakariya University
|Naseem, Shahzad
|University of the Punjab
|Begum, Sabira
|University of Karachi
|Rauf, A.
|University of Swabi
|Mirza, Bushra
|Quaid-i-Azam University
|Zia-ul-Haq, Muhammad
|Lahore College for Women University
|Khan, M. R.
|Quaid-i-Azam University
|Abro, Kashif Ali
|Mehran University of Engineering & Technology
|Jalal, Ahmad
|Air University Islamabad
|Butt, M. Z.
|Government College University Lahore