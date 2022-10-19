Stanford University Names 144 Pakistanis Among World’s Top Scientists

By Haroon Hayder | Published Oct 19, 2022 | 12:31 pm

144 Pakistani professors have featured in the list of the World’s Top 2% Scientists compiled by Stanford University.

According to details, Standford’s list for 2022 contains nearly 200,000 most-cited professors in various disciplines.

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Here are the names of Pakistani scientists who have been included in the list of the World’s Top 2% Scientists.

Name University
Ashraf, Muhammad Yasin University of Lahore
Hayat, T. Quaid-i-Azam University
Ellahi, R. International Islamic University, Islamabad
Noor, Muhammad Aslam COMSATS University Islamabad
Akbar, Noreen Sher National University of Sciences and Technology Pakistan
Nadeem, Sohail Quaid-i-Azam University
Wahid, Abdul University of Agriculture, Faisalabad
Khan, M. Ijaz Riphah International University
Gilani, Anwarul Hassan The Aga Khan University
Chohan, Zahid Hussain Institute of Southern Punjab
Ahmad, Mushtaq Quaid-i-Azam University
Briddon, R. W. National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering Pakistan
Ashraf, Muhammad Arslan Government College University Faisalabad
Khan, Masood Quaid-i-Azam University
Sharif, M. University of the Punjab
Jamil, Mubasher National University of Sciences and Technology Pakistan
Mustafa, M. National University of Sciences and Technology Pakistan
Tahir, M. B. Khwaja Fareed University of Engineering & Information Technology
Kausar, Ayesha Quaid-i-Azam University
Broelsch, Christoph E. Gambat Institute of Medical Sciences
Iqbal, Munawar University of Education
Akram, Muhammad University of the Punjab
Saeed, Aamer Quaid-i-Azam University
Haider, Adil Hussain The Aga Khan University
Shahid, M. University of Agriculture, Faisalabad
Anwar, Farooq University of Sargodha
Mohyud-Din, Syed Tauseef University of Multan
Waqas, M. National University of Technology
Shehzad, S. A. COMSATS University Islamabad, Sahiwal Campus
Javaid, Nadeem COMSATS University Islamabad
Choudhary, M. Iqbal University of Karachi
Ali, H. University of Malakand
Sajid, Muhammad Bilal International Islamic University, Islamabad
Khan, M. Ajmal Bahauddin Zakariya University
Mustard, J. Fraser The Aga Khan University
Bhatti, Haq Nawaz University of Agriculture, Faisalabad
Ali, Muhammad Irfan Islamabad Model College for Boys
Shinwari, Zabta Khan Quaid-i-Azam University
Khan, Abdul G. Quaid-i-Azam University
Noor, Khalida Inayat COMSATS University Islamabad
Abbas, Mujahid Government College University Lahore
Akram, Muhammad Government College University Faisalabad
Asghar, Saleem COMSATS University Islamabad
Kazi, Tasneem Gul University of Sindh
Khan, Sardar University of Peshawar
Khan, Khalid Mohammed University of Karachi
Murtaza, G. COMSATS Institute of Information Technology Lahore
Ahmad, Munir PMAS-Arid Agriculture University Rawalpindi
Ahmad, Khabir The Aga Khan University Hospital
Haleem, Darakhshan Jabeen University of Karachi
Khan, Haroon Abdul Wali Khan University Mardan
Arshad, Muhammad University of Sargodha
Iqbal, Muhammad Bacha Khan University
Rabbani, Masood University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore
Akhtar, Saeed Bahauddin Zakariya University
Rizwan, Muhammad Government College University Faisalabad
Zaman, Khalid The University of Haripur
Usman, M. University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore
Hussain, M. The University of Haripur
Khan, Majid Institute of Space Technology, Islamabad
Zaidi, Anita The Aga Khan University
Mahmood, Khalid University of the Punjab
Khan, Najeeb Alam University of Karachi
Abbas, Zaigham Ziauddin Medical University
Shafait, Faisal School of Electrical Engineering and Computer Science
Qasim, Muhammad COMSATS University Islamabad
Iqbal, Jamshed COMSATS University Islamabad, Abbottabad Campus
Ahmad, Zahoor University of Engineering and Technology, Lahore
Javaid, A. University of the Punjab
Maqsood, Asghari Air University Islamabad
Zeeshan, Ahmed International Islamic University, Islamabad
Bano, Asghari University of Wah
Khan, Tahir Mehmood University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore
Akhtar, Muhammad The Islamia University of Bahawalpur
Afridi, Hassan Imran University of Sindh
Malik, Riffat Naseem Quaid-i-Azam University
Hussain, Ajaz Bahauddin Zakariya University
Shah, Afzal Quaid-i-Azam University
Khan, Rifat Ullah The University of Agriculture, Peshawar
Butt, Masood Sadiq University of Agriculture, Faisalabad
Nizami, Abdul Sattar Government College University Lahore
Rajoka, Muhammad Ibrahim Government College University Faisalabad
Zakaullah, M. Government College University Lahore
Khan, Asifullah Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences
Rashid, Abdul International Islamic University, Islamabad
Siddiqui, Bina S. University of Karachi
Ahmad, Saeed The Islamia University of Bahawalpur
Asgher, Muhammad University of Agriculture, Faisalabad
Afzal, Muhammad Food and Agriculture Organization of the United Nations
Laslett, Peter Dawn University
Ahmad, Viqar Uddin University of Karachi
Fahad, Shah The University of Haripur
Haq, Rizwan Ul Bahria University
Rehman, Abdul The Islamia University of Bahawalpur
Iqbal, Muhammad Saleem Islamabad Model College for Boys
Ramzan, Muhammad University of Sargodha
Zeb, Alam University of Malakand
Malik, Abdul Govt. Degree College Mardan
Ahmad, N. University of the Punjab
Shafi, Mansoor University of Engineering and Technology, Lahore
Khalid, Fazal Ahmad University of Engineering and Technology, Lahore
Yousaf, Z. University of the Punjab
Shaikh, Babar Tasneem John Snow, Inc. and JSI Research & Training Institute, Inc.
Haque, Khalid N. Children’s Hospital Lahore
Ishaque, Kashif Capital University of Science & Technology
Abbas, Z. The Islamia University of Bahawalpur
Rehman, Habib Ur Bacha Khan Medical College / Mardan Medical ComplexMardan
Hameed, Abdul University of Sahiwal
Ullah, Sana University of Swat
Ghayur, Muhammad Nabeel The Aga Khan University
Ali, Nasir International Islamic University, Islamabad
Qureshi, Imran Ahmad Rawalpindi Medical University
Khan, Rahmat Ali Quaid-i-Azam University
Mahmood, Tahir International Islamic University, Islamabad
Saeed, Khalid Bacha Khan University
Atta-ur-Rahman University of Karachi
Das, Jai K. The Aga Khan University
Irshad, Mohammad Lady Reading Hospital
Waheed, Yasir Foundation University Medical College
Shah, Nasra M. Lahore School of Economics
Jafri, Wasim The Aga Khan University Hospital
Naqvi, Q. A. Quaid-i-Azam University
Ali, Muhammad Shaiq University of Karachi
Ahmad, Mukhtar Bahauddin Zakariya University
Akram, Dure Samin Health Education and Literacy Programme (HELP)
Hussain, Ghulam Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology
Memon, Imran Bahria University
Awais, Muhammad COMSATS University Islamabad, Attock Campus
Miles, M. Mental Health Centre
Iqbal, Mohammad Perwaiz The Aga Khan University
Rahman, Atta ur University of Karachi
Shabir, Muhammad Quaid-i-Azam University
Choudhary, M. Iqbal University of Karachi
Akhter, J. I. Preston University
Qadir, Muhammad Imran Bahauddin Zakariya University
Naseem, Shahzad University of the Punjab
Begum, Sabira University of Karachi
Rauf, A. University of Swabi
Mirza, Bushra Quaid-i-Azam University
Zia-ul-Haq, Muhammad Lahore College for Women University
Khan, M. R. Quaid-i-Azam University
Abro, Kashif Ali Mehran University of Engineering & Technology
Jalal, Ahmad Air University Islamabad
Butt, M. Z. Government College University Lahore

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