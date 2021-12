FBR Fixes Market Value of Residential and Commercial Properties in Islamabad

The Federal Board of Revenue (FBR) has determined the fair market value of immovable residential and commercial properties in different areas of Islamabad.

The board has taken this decision in exercise of the powers conferred upon it under sub-section (4) of section 68 of the Income Tax Ordinance 2001 (XLIX of 2001) and in supersession of its Notification No. S.R.O. 834(I)/2019, dated the 23rd July 2019.

Let’s have a detailed look at the valuation of properties in different areas of Islamabad.

Immovable Properties (Residential)

Sr. No. Sector/Location Size (sq. yards) Value per sq. yard (Rs.) 1 E-6 Any size NA 2 E-7 Any size 250,000 3 F-6 Any size 200,000 4 F-7 Any size 350,000 5 E-11 Any size 110,000 6 B-17 Any size 55,000 7 D-12 Any size 100,000 8 F-8 Any size 200,000 9 F-10 Any size 160,000 10 F-11 Any size 140,000 11 F-15 Any size 60,000 12 Faisal Town Housing society Any size 55,000 13 D-17 Housing society Any size 55,000 14 Fazaia Tarnol Housing society Any size 53,000 15 F-17 MPCHS Any size 55,000 16 G-9 Any size 152,000 17 G-10 Any size 152,000 18 G-11 Any size 150,000 19 G-13 Any size 124,000 20 G-14 Any size 145,000 21 G-15 Any size 47,101 22 Jammu & Kashmir Cooperative Housing Society G 15 Islamabad Any size 47,101 23 G-17 supreme Court Housing Society Any size 26,490 24 Mumtaz City Any size 39,735 25 PECHS Any size 19,867 26 Gandhara City Any size 29,801 27 G-6 Any size NA 28 G-7 Any size NA 29 G-8 Any size NA 30 I-8 Any size 116,400 31 I-9 Any size 82,644 32 I-10 Any size 72,727 33 I-11 Any size 71,374 34 I-12 Any size 48,406 35 I-14 Any size 51,948 36 I-16 Any size 50,909 37 Bharia Town Any size 49,668 38 Pakistan Town Any size 43,046 39 Ghouri Town Any size 26,490 40 Humak Town Any size 26,490 41 Rawat Any size 25,827 42 H sector Any size 29,752 43 CDA Enclave Any size 49,586 44 Bara Kahu Any size 26,446 45 Chak Shahzad Any size 36,363 46 Banigala Any size 36,363 47 Malpur Any size 36,363

Immovable Properties (Flats and Apartments)

Sr. No. Sector/Location Nature Value per sq. foot (Rs.) 48 E-6 Flat NA 49 E-7 Flat 251,500 50 F-6 Flat 201,500 51 F-7 Flat 351,500 52 E-11 Flat 8,000 53 B-17 Flat 105,000 54 D-12 Flat 160,000 55 F-8 Flat 260,000 56 F-10 Flat 220,000 57 F-11 Flat 210,000 58 F-15 Flat 120,000 59 Faisal Town Housing society Flat 105,000 60 D-17 Housing society Flat 105,000 61 Fazaia Tarnol Housing society Flat 102,000 62 F-17 MPCHS Flat 105,000 63 G-9 Flat 182,000 64 G-10 Flat 182,000 65 G-11 Flat 183,000 66 G-13 Flat 211,000 67 G-14 Flat 225,000 68 G-15 Flat 181,000 69 Jammu & Kashmir Cooperative Housing Society G 15 Islamabad Flat 181,000 70 G-17 supreme Court Housing Society Flat – 71 Mumtaz City Flat 87,000 72 PECHS Flat 99,340 73 Gandhara City Flat NA 74 G-6 Flat 138,256 75 G-7 Flat 132,588 76 G-8 Flat 142,650

Immovable Properties (Commercial)

Sr. No. Sector/Location Nature Value per sq. foot (Rs.) 77 Blue Area Jinnah Avenue Shop 680,420 Mezzanine Flat/Offices 174,560 1st Floor Flat 168,856 2nd Floor Flat 179,236 Other Floors 125,690 Blind Basement 106,584 78 Blue Area Fazal-e-Haq Road Shop 650,968 Mezzanine Flat/Offices 625,784 1st Floor Flat 156,456 2nd Floor Flat 144,368 Other Floors 128,964 Blind Basement 84,960 79 Melody Market Ground Shop 302,842 Back side Shop 286,580 Basement 124,856 Other Floors 102,360 Blind Basement 76,450 80 Abpara Market Blind Basement 76,450 Ground Shop 356,452 Back side Shop 283,478 Basement 134,876 Other Floors 106,360 Blind Basement 76,450 81 I & T Center G-6 Ground Shop 176,590 Back side Shop 146,595 Basement 103,786 Other Floors 104,390 Blind Basement 60,583 82 I & T Center G-7 Ground Shop 285,691 Back side Shop 187,584 Basement 145,638 Other Floors 108,963 Blind Basement 85,692 83 G-8 Markaz Ground Shop 272,145 Back side Shop 259,125 Basement 145,786 Other Floors 98,582 Blind Basement 110,125 84 I & T Center G-8 Ground Shop 292,469 Back side Shop 224,259 Basement 132,785 Other Floors 94,582 Blind Basement 45,875 85 F-10 Markaz Ground Shop 400,309 Back Side Shop 350,270 Basement 166,790 Other Floors 90,000 Blind Basement 55,595 1st Floor Flat/Office 100,076 86 F-11 Markaz Ground Shop 400,309 Back Side Shop 350,270 Basement 166790 Other Floors 90,000 Blind Basement 55,595 1st Floor Flat/Office 100,076 87 Class-III Shopping Centre F-10/F-11 Ground Shop 189,035 Back Side Shop 157,529 Basement 110,271 Other Floors 85,000 Blind Basement 52,510 1st Floor Flat/Office 94,517 88 E-11 Markaz Ground Shop 189,035 Back Side Shop 157,529 Basement 110,271 Other Floors 85,000 Blind Basement 42,007 1st Floor Flat/Office 94,517 89 F-8 Markaz Ground Shop 362,316 Back Side Shop 315,058 Basement 289,850 Other Floors 102,000 Blind Basement 42,007 90 B-17, D-12, D-17, F-14, F15, F-16, F-17 Open Plot 20,700 (Plot with Possession) 1,100 (Plot without Possession) 91 Super Market F-6 Ground Shop 240000 Back Side Shop 250,000 Basement 100,000 Other Floors 70,000 Blind Basement 50,000 92 Jinnah Super Market F-7 Ground Shop 240,000 Back Side Shop 250,000 Basement 100,000 Other Floors 70,000 Blind Basement 50,000 93 Class-III shopping Centre F-7/F-6 Ground Shop 240,000 Back Side Shop 250,000 Basement 100,000 Other Floors 70,000 Blind Basement 50,000 94 Markaz G-5 Ground Shop 240,000 Back Side Shop 250,000 Basement 100,000 Other Floors 70,000 Blind Basement 50,000 95 I-8 Any size 4,618,944 96 I-9 Any size 2,694,384 97 I-10 Any size 2,694,384 98 I-11 Any size 1,477,440 99 I-12 Any size 79,200 100 I-14 Any size 72,000 101 I-16 Any size 47,520 102 Bharia Town Any size 99,337 103 Pakistan Town Any size 79,480 104 Ghouri Town Any size 46,357 105 Humak Town Any size 46,357 106 Rawat Any size 46,357 107 H sector Any size 62,810 108 CDA Enclave Any size 82,644 109 Bara Kahu Any size 65,454 110 Chak Shahzad Any size 42,975 111 Banigala Any size 42,975 112 Malpur Any size 42,975

Immovable Properties (Industrial)

Sr. No. Sector Nature Value per Kanal (Rs.) 113 I-9 Industrial 40,000,000 114 I-10 Industrial 40,000,000 115 Kahuta Triangle Industrial 10,000,000

Immovable Properties (Agro/Poultry/Vegetable Farm)

Sr. No. Sector Nature Value per kanal (Rs.) 116 Chak Shahzad Farm 10,000,000 117 Tarlai Farm 8,000,000 118 Sihala Farm 8,000,000

Immovable Properties (Fruit and Vegetable Market)

Sr. No. Sector Nature Value per sq. yard (Rs.) 119 I-11 Ground Shop 150,480 Back Side Shop 182,476 Blind Basement 50,687 120 1st Floor Flat/Offices 136,857 121 2nd Floor Flat/Offices 114,048 122 Other Floor Flat/Offices 90,000

Immovable Properties (Bahria Enclave)