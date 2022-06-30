PCB Announces Improved Red and White-Ball Central Contracts for 2022-23

By Imad Ali Jan | Published Jun 30, 2022 | 12:29 pm

The Pakistan Cricket Board (PCB) has released the list of men’s central contracts for 2022–2023 which includes a total of 33 players in both the red and white-ball cricket.

A total of five players have been included in both categories. Babar Azam, Mohammad Rizwan, and Shaheen Shah Afridi are in category A, while Imam-ul-Haq is in C and B categories respectively in red and white-ball cricket, while Hasan Ali has been placed in B and C.

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Ten players have been given only red-ball contracts, which are divided into four categories. Azhar Ali and Fawad Alam are included in categories A and B respectively, while Abdullah Shafique, Naseem Shah, and Nauman Ali have been included as category C players.

Category D for the red-ball central contact includes the likes of Abid Ali, Sarfaraz Ahmad, Saud Shakeel, Shan Masood, and Yasir Shah.

The cricket board has given white-ball contracts to 11 players. Fakhar Zaman and Shadab Khan are in category A, while Haris Rauf and Mohammad Nawaz are in categories B and C respectively.

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Asif Ali, Haider Ali, Khushdil Shah, Mohammad Wasim Jr., Shahnawaz Dahani, Usman Qadir, and Zahid Mehmood are placed in category D of white-ball contracts.

Category Red Ball White Ball
A Babar Azam, Mohammad Rizwan, Shaheen Afridi, Azhar Ali Babar Azam, Mohammad Rizwan, Shaheen Afridi, Fakhar Zaman, Shadab Khan
B Hasan Ali, Fawad Alam Imam-ul-Haq, Haris Rauf
C Imam-ul-Haq, Abdullah Shafique, Naseem Shah, Nauman Ali Hasan Ali, Mohammad Nawaz
D Abid Ali, Sarfaraz Ahmed, Saud Shakeel, Shan Masood, Yasir Shah Asif Ali, Haider Ali, Khushdil Shah, Wasim Jr. Shanwaz Dahani, Usman Qadir, Zahid Mehmood

7 players who excelled in domestic cricket have been awarded emerging category contract which includes Ali Usman, Haseebullah, Kamran Ghulam, Mohammad Haris, Mohammad Huraira, Qasim Akram, and Salman Ali Agha.

Ali Usman Haseebullah Khan Kamran Ghulam Mohammad Haris
Mohammad Huraira Qasim Akram Salman Ali Agha

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Imad Ali Jan

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