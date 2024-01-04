Big Number of Pakistani Universities Named in World University Rankings 2023

By ProPK Staff | Published Jan 4, 2024 | 7:07 pm

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68 Pakistani universities have been included in the UI GreenMetric World University Rankings 2023. In the 2022 edition, 58 Pakistani universities were ranked.

The UI GreenMetric World University Ranking, a ranking of green campuses and environmental sustainability that was initiated by Universitas Indonesia in 2010.

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Using 39 indicators and 6 criteria, UI GreenMetric University Rankings carefully determined rankings based on universities’ environmental initiatives and commitment.

According to details, Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture is the best-ranked national institute.

The Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology and the University of Lahore are ranked 2nd and 3rd respectively.

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Here are all the Pakistani universities on UI GreenMetric World Universities Rankings 2023.

Rank 2023 University
183 Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan
188 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology
216 The University of Lahore
220 Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi
234 National University of Sciences and Technology
259 University of Central Punjab,Lahore, Pakistan
276 Capital University Of Science And Technology
293 Allama Iqbal Open University
297 Ziauddin University
324 Iqra University
394 Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology
400 University of Malakand
402 Hazara University Mansehra, Khyber Pakhtunkhwa (KP) Pakistan
406 The Islamia University of Bahawalpur
420 University of Agriculture Faisalabad
464 University of Sialkot
469 The University of Faisalabad
480 Institute of Southern Punjab, Multan, Pakistan
499 The Women University Multan
502 University of Okara
535 NED University of Engineering & Technology
541 National Skills University Islamabad
579 Government College Women University Sialkot
580 Government College Women University Faisalabad Pakistan
608 Institute for Art & Culture
614 Minhaj University Lahore
638 University of Wah
643 University of Engineering and Technology, Taxila
672 Kohat University of Science & Technology
686 Bahria University
689 Fatima Jinnah Medical University
691 Benazir Bhutto Shaheed University of Technology & Skill Development
701 University of Sargodha, Sargodha
704 University of Gujrat
718 Air University Islamabad
748 University of Management and Technology
764 Women University Mardan
769 Institute of Business Management
821 The University of Agriculture, Peshawar – Pakistan
828 Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS)
835 Fatima Jinnah Women University
849 University of Sindh Jamshoro
865 University of Education
875 Shaheed Benazir Bhutto Women University Peshawar Pakistan
879 Dow University of Health Sciences Karachi
882 University of Balochistan
922 Indus University
943 Sukkur IBA University
946 National University of Computer & Emerging Sciences
953 The Ghazi University
960 The Grand Asian University Sialkot
969 University of Peshawar
985 Thal University Bhakkar
998 Northern University, Nowshera
1061 University of Baltistan, Skardu
1066 Muhammad Nawaz Sharif University Of Engineering & Technology
1079 Islamia College Peshawar, Pakistan
1080 University of Mianwali
1082 The Government Sadiq College Women University Bahawalpur
1089 International Islamic University, Islamabad
1094 Sindh Madressatul Islam University
1097 Namal University Mianwali
1103 Sindh Agriculture University Tandojam
1123 University of Loralai
1147 Aror University Art, Architecture, Design and Heritage
1162 Beaconhouse National University
1169 MY University, Islamabad
1176 Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Medical University

 

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