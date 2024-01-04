Big Number of Pakistani Universities Named in World University Rankings 2023

68 Pakistani universities have been included in the UI GreenMetric World University Rankings 2023. In the 2022 edition, 58 Pakistani universities were ranked.
The UI GreenMetric World University Ranking, a ranking of green campuses and environmental sustainability that was initiated by Universitas Indonesia in 2010.
Using 39 indicators and 6 criteria, UI GreenMetric University Rankings carefully determined rankings based on universities’ environmental initiatives and commitment.
According to details, Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture is the best-ranked national institute.
The Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology and the University of Lahore are ranked 2nd and 3rd respectively.
Here are all the Pakistani universities on UI GreenMetric World Universities Rankings 2023.
|Rank 2023
|University
|183
|Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan
|188
|Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology
|216
|The University of Lahore
|220
|Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi
|234
|National University of Sciences and Technology
|259
|University of Central Punjab,Lahore, Pakistan
|276
|Capital University Of Science And Technology
|293
|Allama Iqbal Open University
|297
|Ziauddin University
|324
|Iqra University
|394
|Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology
|400
|University of Malakand
|402
|Hazara University Mansehra, Khyber Pakhtunkhwa (KP) Pakistan
|406
|The Islamia University of Bahawalpur
|420
|University of Agriculture Faisalabad
|464
|University of Sialkot
|469
|The University of Faisalabad
|480
|Institute of Southern Punjab, Multan, Pakistan
|499
|The Women University Multan
|502
|University of Okara
|535
|NED University of Engineering & Technology
|541
|National Skills University Islamabad
|579
|Government College Women University Sialkot
|580
|Government College Women University Faisalabad Pakistan
|608
|Institute for Art & Culture
|614
|Minhaj University Lahore
|638
|University of Wah
|643
|University of Engineering and Technology, Taxila
|672
|Kohat University of Science & Technology
|686
|Bahria University
|689
|Fatima Jinnah Medical University
|691
|Benazir Bhutto Shaheed University of Technology & Skill Development
|701
|University of Sargodha, Sargodha
|704
|University of Gujrat
|718
|Air University Islamabad
|748
|University of Management and Technology
|764
|Women University Mardan
|769
|Institute of Business Management
|821
|The University of Agriculture, Peshawar – Pakistan
|828
|Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS)
|835
|Fatima Jinnah Women University
|849
|University of Sindh Jamshoro
|865
|University of Education
|875
|Shaheed Benazir Bhutto Women University Peshawar Pakistan
|879
|Dow University of Health Sciences Karachi
|882
|University of Balochistan
|922
|Indus University
|943
|Sukkur IBA University
|946
|National University of Computer & Emerging Sciences
|953
|The Ghazi University
|960
|The Grand Asian University Sialkot
|969
|University of Peshawar
|985
|Thal University Bhakkar
|998
|Northern University, Nowshera
|1061
|University of Baltistan, Skardu
|1066
|Muhammad Nawaz Sharif University Of Engineering & Technology
|1079
|Islamia College Peshawar, Pakistan
|1080
|University of Mianwali
|1082
|The Government Sadiq College Women University Bahawalpur
|1089
|International Islamic University, Islamabad
|1094
|Sindh Madressatul Islam University
|1097
|Namal University Mianwali
|1103
|Sindh Agriculture University Tandojam
|1123
|University of Loralai
|1147
|Aror University Art, Architecture, Design and Heritage
|1162
|Beaconhouse National University
|1169
|MY University, Islamabad
|1176
|Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Medical University